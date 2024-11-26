Чи можна подати заяву про відстрочку в ТЦК, якщо не оновив дані

Відмовити можуть лише з обґрунтованих причин

Військовозобов'язані громадяни повинні були оновити свої військово-облікові дані. Однак чоловіки, які не встигли це зробити, все ще можуть звернутися до ТЦК та СП із заявою про відстрочку від мобілізації за наявності відповідного права.

Адвокатка Марина Бекало на платформі юридичних консультацій пояснила, що ТЦК зобов’язаний розглянути заяву на відстрочку незалежно від того, чи оновлені облікові дані заявника . Відмовити у прийнятті заяви через неактуальність даних законодавство не дозволяє.

Процес розгляду заяви триває до 7 днів, але цей термін може збільшитися, якщо потрібно перевірити інформацію в інших державних установах. На основі поданих документів ТЦК ухвалює рішення — видати довідку про відстрочку або відмовити з обґрунтуванням причин.

"Звертаю вашу увагу на те, Постановою не передбачається такої підстави для відмови у прийнятті заяви на відстрочку чи у наданні відстрочки як не оновлення даних. Отже, ТЦК та СП зобов'язані прийняти заяву за будь-яких обставин та розглянути її", — зазначає юристка.

Адвокатка наголошує, що до моменту прийняття рішення щодо відстрочки, чоловіка не можуть направити на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або мобілізувати.

"Проте, ТЦК та СП як показує практика, не дотримується цього правила. І починаються "гойдалки": поки не пройдете ВЛК, ми не розглянемо заяву. І процес затягується", — розповідає юристка.

Оновити свої військово-облікові дані зараз можна як через застосунок "Резерв+", так і безпосередньо в територіальному центрі комплектування .

Бекало рекомендує для прискорення розгляду заяви на відстрочку виконати вимоги військового обліку, такі як оновлення персональних даних та проходження ВЛК, особливо для категорій, де право на відстрочку є безспірним. Серед таких категорій: студенти, аспіранти, викладачі, особи з інвалідністю та багатодітні батьки.

Нагадуємо, наразі оформлення відстрочки онлайн в застосунку "Резерв+" доступне:

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;

студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі.

А також нещодавно така можливість з'явилася у багатодітних батьків.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо ви у розшуку ТЦК. Юристи пояснюють, що під час оновлення даних у "Резерв+" користувачі можуть отримати повідомлення про те, що вони перебувають у розшуку.