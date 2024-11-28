Що буде, якщо відмовитися від повістки

Якщо чоловік не бере повістку, представники ТЦК мають скласти акт

Під час мобілізації військовозобов'язаних громадян можуть оповіщати будь-де. Якщо відмовитися від повістки, це вважатиметься адміністративним порушенням.

Юристи адвокатської компанії "INSEININ" пояснили, яка відповідальність та наслідки за відмову. Регулює порядок вручення повістки Постанова Кабінету Міністрів №560.

Відповідно до чинного законодавства, вручення повістки військовозобов'язаному підтверджується не лише його особистим підписом. Також враховуються відеозаписи, які фіксують відмову від отримання повістки або уникнення контакту з уповноваженою особою.

Таким чином, з 18 травня юридично уникнути вручення повістки стало неможливим. Відмова, зафіксована на відео, автоматично слугує підставою для адміністративної відповідальності, розповідають юристи.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється брати повістку, складається відповідний акт, який підписується двома членами групи оповіщення. Акт реєструється у територіальному центрі комплектування (ТЦК) і стає основою для притягнення особи до відповідальності. У разі відмови поліцейські, які беруть участь у групі оповіщення, можуть затримати громадянина для доставлення до найближчого ТЦК .

Затримання дозволяється на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Затримання і доставка займає до 3-х годин до найближчого відділення районного ТЦК і ФОП. У разі опору правопорушника можуть бути застосовані спеціальні заходи у вигляді надягання наручників та примусового затримання", — зазначають фахівці права.

Юристи нагадали, що представники ТЦК можуть лише перевіряти документи та ініціювати адміністративну процедуру. А затримати можуть виключно співробітники поліції.

Відповідальність за відмову від повістки

Правознавці пояснюють, якщо порушника доставляють до районного ТЦК та СП, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку. Відповідне рішення ухвалює ТЦК та СП шляхом видачі постанови про накладення адміністративного стягнення.

За відмову від повістки передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Додатково порушник може отримати нову повістку для уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії. Якщо у нього є право на відстрочку, це потрібно підтвердити відповідними документами.

Раніше "Телеграф" писав, кого точно не мобілізують у грудні. Деякі чоловіки можуть отримати відстрочку за сімейними обставинами.