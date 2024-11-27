Чи можна стати на облік без візиту до ТЦК

Автоматична постановка поки що є не для всіх

Чоловіки віком від 16 до 25 років тепер можуть стати на військовий облік без необхідності відвідувати ТЦК, завдяки експериментальному проєкту Міністерства оборони. Це запроваджено відповідно до Постанови №932, яка впроваджує інтеграцію реєстру "Оберіг" із Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби.

Поки що формат дає змогу врегульовувати процеси, недостатньо враховані законодавством. Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла DOU.

За її словами, проєкт ухвалили для того, щоб:

Безбар’єрно поставити на облік чоловіків, які перебувають за кордоном. Щоб вони автоматично не стали порушниками лише через неможливість приїхати в Україну.

Розвантажити ТЦК. Чоловіки 16–25 років не підлягають призову без їхньої згоди — тож зусилля ТЦК хочуть зосередити на завданнях мобілізації.

Проєкт передбачає, що автоматичне взяття на облік діятиме впродовж року. За цей час цифрова команда Міноборони підготує звіт про ефективність нововведення. Якщо результати будуть позитивними, планується закріпити цю процедуру законодавчо.

Відповідно до документа, якщо хлопці 16–25 років мають інвалідність чи тяжкі захворювання, вони повинні подати документи про це на розгляд військово-лікарської комісії.

Щоб перевірити, в якому ТЦК ви перебуваєте на обліку, потрібно авторизуватися в застосунку "Резерв+". Потім зателефонуйте до свого ТЦК і дізнайтесь, чи необхідно вам приносити додаткові документи. Проте, під час воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється. Людину не будуть мобілізовувати, тому немає відповідного обов’язку, зазначають у Міноборони.

Про облік чоловіків після 25 років

За експериментальним проєктом, на облік ще не ставлять чоловіків 16–60 років.

"Для військовозобов’язаних до 60 років автоматичної процедури поки що немає. Наразі чоловіки, яким виповнилося 25 років, мають стати на облік особисто, тобто прийти до ТЦК за місцем реєстрації, де працівник внесе дані вручну. Дистанційно вони можуть лише оновити облікові дані. Технічно ми готові взятися за втілення автоматичної постановки на облік всіх військовозобов’язаних. Але для цього мають бути розроблені законодавчі підстави", — розповідає Катерина Черногоренко.

Раніше "Телеграф" писав, як стати на військовий облік не за місцем реєстрації. Потрібно звернутися до найближчого ТЦК та СП за фактичним місцем проживання і написати заяву.