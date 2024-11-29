Как в украинских домах делали окна еще до появления стекла: историк рассказал об интересной технологии

До появления привычного стекла украинцы использовали уникальные инженерные решения для окон

Современные окна кажутся нам чем-то обычным и обыденным. Однако столетие назад в украинских домах существовали уникальные конструкции, которые коренным образом отличались от сегодняшних.

Историк рассказал о волоковом окне – настоящем инженерном изобретении наших предков. "Телеграф" делится интересным про традиционное украинское жилье.

Что такое волоконное окно

Волоковое окно получило свое название благодаря особому механизму движения: деревянная оконница моглао "волочиться", то есть передвигаться внутри оконной рамы по специальным деревянным рельсам. Это позволяло хозяевам контролировать проветривание и освещение помещения.

Главной особенностью такого окна была самодельная дощечка, обычно изготовленная из тонкой светлой древесины с максимально гладкой поверхностью. Размер делали такой, чтобы она свободно скользила по рельсам.

Технологические особенности

До появления стекла наши предки использовали разные подручные материалы для создания "оконной перегородки". В частности, распространена была технология использования натянутой тонкой кожи животных, специально обработанного пузыря скота или плотной промасленной ткани. Эти материалы позволяли пропускать хоть немного дневного света, но удерживть тепло внутри помещения.

Эволюция оконных технологий

Со временем волоконные окна уступили место более совершенным конструкциям. Появилось стекло и размеры оконных проемов увеличились. Еще позже стали использовать металлические направляющие.

Сегодня волоконные окна можно увидеть разве что в музеях или старинных реконструированных домах. Но эта технология демонстрирует изобретательность украинцев Они умели найти функциональные решения с минимальными технологическими возможностями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в украинских домах не было больших окон. И дело совсем не в стекле.