Як працює ГУР за Кирила Буданова. Ексочільник спецслужби розкрив секрети

Колишній начальник ГУР розповів про своє керівництво спецслужбою та оцінив роботу Буданова

Генерал-лейтенант української армії, колишній заступник голови СБУ і перший керівник ГУР Міноборони України Олександр Скіпальський прокоментував повідомлення в ЗМІ про нібито підготовку відставки нинішнього голови військової розвідки Кирила Буданова.

Про це він розповів в інтерв’ю OBOZ.UA. Він заявив, що Буданов — це та людина, яка під час війни працює на своєму місці. Саме такий молодий генерал, як Буданов, має в умовах війни очолювати спецслужбу, переконаний Скіпальський.

Водночас вік та досягнення Буданова викликають заздрість у багатьох в Україні. За словами Скіпальського, цього не можна допускати.

Водночас політичний імідж тих, хто не може, не здатен, не справляється на високій посаді або зловживає владою, буде падати у суспільстві, тоді як імідж авторитетних бойових генералів зростатиме, вважає Скіпальський.

Крім того, діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони України дратує Росію та Кремль.

"Агентурна мережа працює, через 5-10 передач знаходиться той, хто повірить у правоту меседжу і починає робити заяви, що, мовляв, необхідно змінити структур ГУР і завдати руйнівного удару по системі воєнної розвідки. Я як людина, яка долучилася до закладання основ, на яких українська воєнна розвідка успішно виконує свої завдання, маю моральне право сказати: руки геть від ГУР і від Кирила Буданова", — заявив Скіпальський.

Він також згадав про своє керівництво ГУР у період з 1992 по 1997 роки. Як підкреслив Скіпальський, тоді він із колегами-однодумцями займався будівництвом воєнної розвідки незалежної України на зовсім новій основі.

"Вже тоді ми розуміли, що потрібна національна воєнна розвідка, яка буде базуватися не на підґрунті радянської чи навіть царської імперії, а на нових. Нам вдалося закласти основи державності в розвідці, основи патріотизму і українськості. Завдяки цьому пізніше її не змогли зруйнувати навіть такі апологети, як Соломатін, міністр оборони Лебедєв, Єжель. Я вже не кажу про тих, хто долучався до них у справі розбазарювання військового майна", — сказав Скіпальський.

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