"Нічого дивного": Буданов прокоментував чутки про свою відставку

Керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував розмови про своє можливе звільнення. За його словами, у нього нормальні робочі стосунки з президентом України, тому інформація є "черговим вкидом".

Про це він повідомив у виданні ВВС Україна. Він каже, що це не перший вкид.

"На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації — це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", — вважає Буданов.

Відповідаючи на питання про стосунки з Офісом президента, керівник ГУР запевнив, що "це звичайний робочий формат". "Майже щодня доповідаю президенту по ситуації".

За словами Буданова, війна триває, перед ГУР стоїть багато завдань, а будь-які загрози, які йдуть від російського режиму, гіпотетично реальні.

Коментуючи останні погрози Володимира Путіна про використання проти українців нових ракет, керівник ГУР сказав ВВС Україна, що це намагання завадити будь-яким спробам закінчити війну.

За словами Буданова, проти України використано практично всі види наявних озброєнь – від підводних човнів до стратегічної авіації. "Але повторюю ще раз: нічого принципово нового росіяни не продемонстрували", — каже він про нову російську ракету.

Що передувало

Кирила Буданова призначили на цю посаду ще в серпні 2020 року. Він — один з небагатьох очільників силових структур, хто протримався на посаді так довго.

Але цього року українські ЗМІ вже не раз писали, що Володимир Зеленський планує замінити головного розвідника.

Вже 2 жовтня народний депутат "Слуги Народу" Юрій Мисягін повідомив, що можливість звільнення Буданова в уряді не обговорюється.

22 жовтня Зеленський у розмові з журналістами повідомив, що не планує міняти главу української розвідки, а також не розглядає звільнення міністра оборони.

Цього тижня видання NV повідомило, що в Офісі президента планують звільнити Кирила Буданова. Нібито це кадрове рішення "лобіює" голова ОП Андрій Єрмак.

"Спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Найбільше цей процес лобіюють, за словами співрозмовника редакції, керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду очільника ГУР, додав представник сектору безпеки та оборони", — написало видання. Джерела видання твердять, що нібито низка заяв Буданова могли нашкодити Україні.

Проте джерела "Телеграфа" у СБУ цю інформацію не підтверджують, а в оточенні Буданова спростовують.