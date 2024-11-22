Путін особисто спростовував слова Буданова про "Орешнік" - дійшло до погроз всій Європі

РФ не планує зупинятись у випробуваннях міжконтинентальних ракет

Успішне застосування ракетної системи "Орешнік", якою росіяни поцілили по Дніпру 21 листопада, підтвердив лідер РФ Володимир Путін. Ба більше, Москва планує запустити серійне виробництво такого озброєння.

Про це заявив Путін під час наради з керівництвом російського Міноборони, військово-промислового комплексу та розробниками ракетних озброєнь. За словами командувача Ракетними військами стратегічного призначення (РВСП) Каракаєва Сергія, "Орешнік" може вражати будь-які цілі на всій території Європи, що звучить як погроза.

"Рішення щодо серійного виробництва "Орешніка" прийняте та практично організоване, комплекс буде поставлено на озброєння в РВСП. Росія продовжуватиме випробування таких систем, їх запас у РФ є", — заявив Путін.

Він наголосив, що у світі ще немає такої зброї як "Орешнік", і її випробування пройшло успішно, тому РФ не планує зупинятись. Путін зауважив, що "Орешнік" — це не модернізація старих радянських систем, натомість система буцімто створена на базі новітніх російських розробок.

"Досягнуті результати та швидкість розробки "Орешніка" викликають гордість та захоплення. Вітчизняна школа ракетобудування має величезний потенціал", — каже Путін.

За його словами, РФ вже має певний запас ракет, тому їх застосування не має перешкод. До того ж наразі кілька подібних російських систем проходять випробування, їх також планують виготовляти серійно.

Нагадаємо, що, за даними Головного управління розвідки, Росія має щонайменше два комплекси міжконтинентальних ракет "Кедр", які може застосувати по Україні. Проте розвідники вважають, що про їх серійне виробництво говорити ще зарано.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із оточення Путіна підбурює його на удари "Орєшніком" по Україні.