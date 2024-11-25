Буданова хочуть звільнити? Що говорять у СБУ та розвідці

В Україні знову заговорили про зміну начальника розвідки

У ЗМІ знову з’явилася інформація про те, що в офісі президента задумалися про звільнення начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. На його місце нібито хочуть призначити заступника голови СБУ Олександра Поклада.

Повідомлення спочатку було поширене виданням NV, яке посилалося на свої джерела у секторі безпеки. Зазначалося, що Буданова нібито хочуть замінити на "лояльнішу" до ОП людину.

Джерела "Телеграфа" у СБУ цю інформацію не підтверджують, а в оточенні Буданова спростовують. Офіційної реакції на ці повідомлення поки не надходило.

Як відомо, широкі обговорення теми звільнення Буданова вже відбувалися наприкінці вересня та на початку жовтня. Тоді з’явилася інформація про те, що Офіс президента планує змінити главу ГУР через те, що він може отримувати доступ безпосередньо до президента Володимира Зеленського. Це нібито не сподобалось голові ОП Андрію Єрмаку.

Вже 2 жовтня народний депутат "Слуги Народу" Юрій Мисягін повідомив, що можливість звільнення Буданова в уряді не обговорюється.

22 жовтня Зеленський у розмові з журналістами повідомив, що не планує міняти главу української розвідки, а також не розглядає звільнення міністра оборони.