Зеленський зізнався, чи хотів він звільнити Буданова

Глава держави відреагував на інформацію, яку вже місяць обговорює мережа

Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про намір звільнити начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова. Таких рішень не було.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві 21 жовтня. За словами глави держави, він не збирався прибирати цих людей з їхніх посад.

"Я не збирався цього робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так", — пояснив Зеленський.

Президент також додав, що інформація про можливе звільнення Умєрова також є неправдивою. Він пояснив, що таке питання зовсім не порушувалося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чутки про можливе звільнення Буданова та Умєрова поповзли ще у вересні поточного року. Зокрема, в пабліках повідомляли, що нібито голову ГУР буде призначено послом, а його місце займе нинішній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Також з чуток міністром оборони нібито мали призначити віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Проте серед Умєрова заперечували, що готується його звільнення.