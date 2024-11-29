У мережі згадують легендарний прорив Драпатого через блокпост у Маріуполі (відео)

9 травня 2014 року його батальйон увійшов у Маріуполь

Після призначення новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого у мережі почали показувати його легендарний прорив у Маріуполі у 2014 році.

Як видно на відео, український танк прорвав оборону окупантів на одній з вулиць Маріуполя, а за ним рушило ще кілька наших танків.

"Легендарний прорив Драпатого на БМП у Маріуполі у 2014. Комбат вривається у двіж. Ну, красава", — пишуть у мережі.

Зауважимо, що на початку Антитерористичної операції (АТО) на сході України Михайло Драпатий (позивний "Рубін") був майором і командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї бригади.

9 травня 2014 року цей батальйон увійшов у Маріуполь Донецької області, аби звільнити заручників, яких у відділку міліції утримували окупанти. Відео з БМП Драпатого, яка прориває барикаду на міській вулиці, стало вірусним в інтернеті.

Під час повномасштабного вторгнення Росії війська Драпатого зупинили наступ російських окупантів на Кривий Ріг, контратакували та просунулися вглиб оборони противника на відстань 6–23 км, звільнивши низку населених пунктів Херсонської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що у 2021 році посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вручила Драпатому меч королеви як кращому випускнику Інституту державного військового управління при Університеті оборони України.

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