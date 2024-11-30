Как работает ГУР при Кирилле Буданове. Экс-начальник спецслужбы раскрыл секреты

Бывший начальник ГУР рассказал о своем руководстве спецслужбой и оценил работу Буданова

Генерал-лейтенант украинской армии, бывший заместитель главы СБУ и первый руководитель ГУР Минобороны Украины Александр Скипальский прокомментировал сообщения в СМИ о якобы готовящейся отставке нынешнего главы военной разведки Кирилла Буданова.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Он заявил, что Буданов — это тот человек, который во время войны работает на своем месте. Именно такой молодой генерал, как Буданов, должен в условиях войны возглавлять спецслужбу, убежден Скипальский.

В то же время возраст и достижения Буданова вызывают зависть у многих в Украине. По словам Скипальского, этого нельзя допускать.

В то же время политический имидж тех, кто не может, не способен, не справляется на высокой должности или злоупотребляет властью, будет падать в обществе, тогда как имидж авторитетных боевых генералов будет расти, считает Скипальский.

Кроме того, деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины раздражает Россию и Кремль.

"Агентурная сеть работает, через 5-10 передач находится тот, кто поверит в правоту месседжа и начинает делать заявления, что, мол, необходимо изменить структур ГУР и нанести разрушительный удар по системе военной разведки. Я как человек, приобщившийся к закладке основ, на которых украинская военная разведка успешно выполняет свои задачи, имею моральное право сказать: руки прочь от ГУР и от Кирилла Буданова", — заявил Скипальский.

Он также вспомнил о своем руководстве ГУР в период с 1992 по 1997 годы. Как подчеркнул Скипальский, тогда он с коллегами-единомышленниками занимался строительством военной разведки независимой Украины на совершенно новой основе.

"Уже тогда мы понимали, что нужна национальная военная разведка, которая будет базироваться не на основе советской или даже царской империи, а на новых. Нам удалось заложить основы государственности в разведке, основы патриотизма и украинскости. Благодаря этому позже ее не смогли разрушить даже такие апологеты как Соломатин, министр обороны Лебедев, Ежель. Я уже не говорю о тех, кто приобщался к ним по разбазариванию военного имущества", — сказал Скипальский.

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