Під загрозою великі міста України. Куди дістануть північнокорейські М1991, які вже на фронті (карти)

За характеристиками їх перевершує лише HIMARS

Північна Корея передала Росії потужні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Йдеться про 100 артилерійських систем, включаючи самохідні гаубиці М1989 та реактивні системи М1991. Передача озброєння може суттєво посилити бойові можливості російської армії.

Системи мають непогані технічні характеристики. Про це повідомляє Forbes з посиланням на аналітика Девіда Акса.

Гаубиці M1989 здатні випускати 170-мм снаряди вагою 45 кг на відстань понад 40 км. Реактивна система М1991 може запускати 240-мм ракети вагою 187 кг на відстань до 60 кілометрів.

Аналітик наголошує, що М1991 є потужнішою за більшість артилерійських систем, наявних у складі українських збройних формувань. За потужністю вона поступається лише американським HIMARS.

Цікаво, що північнокорейська армія зазвичай зберігає такі системи у важкодоступних гірських редутах уздовж демілітаризованої зони між Кореями. У разі загострення ситуації ці пускові установки могли б вести обстріли південнокорейських міст.

Які міста під загрозою

Девід Акс зазначає, що передані системи здатні вражати траншеї, гаубиці та пускові установки. Зокрема, М1991 може становити загрозу для міст, розташованих поблизу лінії зіткнення, як-от Харків, Запоріжжя чи Миколаїв. Розповідаємо, до яких міст чи населених пунктів може досягнути ця північнокорейська система, за даними DeepState/

Харків у зоні досяжності М1991

Балаклія розташована за 60 км від лінії зіткнення

Ізюм у Харківській області також під загрозою

Реактивна система досягає Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки і далі

У Павлограді також можуть чути М1191

За допомогою М1991 росіяни та північнокорейці досягнуть Запоріжжя

Кривий Ріг також під загрозою

У Миколаєві можуть бути прильоти, якщо використають М1991

Теоретично може дістатися і Одесі

Раніше повідомлялося про постачання Північною Кореєю боєприпасів та балістичних ракет до Росії. Західні медіа також фіксували передачу артилерійських і ракетних систем великої дальності.

Восени стало відомо про переміщення понад 10 тисяч військовослужбовців КНДР до Росії. За повідомленнями захисників, північнокорейські підрозділи вже брали участь у бойових діях на території Курської області. Уже з'являлася інформація про загибель військовослужбовців КНДР.

Також раніше "Телеграф" писав, що розвідка засікла розмову солдат КНДР у Курській області. Воно ще раз підтверджує наявність солдатів КНДР на фронті.