Солдатів КНДР помітили у несподіваному місці за непотребним заняттям (відео)

Північнокорейців буквально поглинула мережа

Північнокорейські солдати, які приєдналися до армії окупантів РФ у війні проти України, вперше у житті отримали доступ до нормального інтернету. Вочевидь, це стало для них справжнім відкриттям: за даними з відкритих джерел, вони масово дивляться порно та проводять час у чат-рулетках, просячи жінок показати оголені груди.

Про це повідомив британський журналіст Financial Times Гідеон Рахман, посилаючись на власні джерела. Він зазначив, що солдати КНДР буквально "наїдаються" таким контентом. Адже раніше вони не мали такої можливості. Українське видання "Думська" запропонувало спосіб, як можна скористатися цією слабкістю ворога.

"Північнокорейських солдат, які припхалися в Україну, просто поглинула мережа інтернет. Ось це відео нещодавно розлетілося пабліками, де два північнокорейці доєдналися до онлайн-спілкування у чат-рулетці", — розповідає журналістка видання.

Чат-рулетка — це онлайн-платформа для відеоспілкування, де випадкові користувачі зі всього світу можуть обирати, з ким поспілкуватися. Спілкування відбувається у форматі відеочатів, де учасники можуть перейти до наступного співрозмовника одним натисканням кнопки. Цей сервіс став популярним серед людей, які шукають розваг або нових знайомств.

Примітно, що залежність ворога від інтернет-розваг стала можливою через жорсткий контроль доступу до інформації у самій Північній Кореї, де всі онлайн-ресурси регулюються владою, а глобальний інтернет практично недоступний. Тож, виявивши можливості сучасного світу, солдати з КНДР не можуть стримати своєї цікавості і стають жертвами мережі.

"Тож може українцям слід вигадати свою програму для північнокорейців? Відмовляйся від співпраці з Росією, від зброї та тебе чекає виготовлення ексклюзивного порноконтенту на замовлення, виходячи з побажань та фантазій", — зауважила журналістка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ завдали удару по військам Кім Чен Ина. Інцидент стався у Курській області.