Под угрозой крупные города Украины. Куда достанут северокорейские М1991, которые уже на фронте (карты)

По характеристикам их превосходит только HIMARS

Северная Корея передала России мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО). Речь идет о 100 артиллерийских системах, включая самоходные гаубицы М1989 и реактивные системы М1991. Передача вооружения может значительно усилить боевые способности российской армии.

Системы обладают хорошими техническими характеристиками. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аналитика Дэвида Акса.

Гаубицы M1989 способны выпускать 170-мм снаряды весом 45 кг на расстояние более 40 км. Реактивная система М1991 может запускать 240 мм ракеты весом 187 кг на расстояние до 60 километров.

Аналитик отмечает, что М1991 мощнее большинства артиллерийских систем, имеющихся в составе украинских вооруженных формирований. По мощности она уступает только американскому HIMARS.

Интересно, что северокорейская армия обычно сохраняет такие системы в труднодоступных горных редутах вдоль демилитаризованной зоны между Кореями. В случае обострения ситуации, эти пусковые установки могли бы вести обстрелы южнокорейских городов.

Какие города под угрозой

Дэвид Акс отмечает, что передаваемые системы способны поражать траншеи, гаубицы и пусковые установки. В частности, М1991 может представлять угрозу для городов, расположенных вблизи линии столкновения, таких как Харьков, Запорожье или Николаев. Рассказываем, каких городов или населенных пунктов может достичь эта северокорейская система, по данным DeepState.

Харьков в зоне досягаемости М1991

Балаклея расположена в 60 км от линии столкновения

Изюм в Харьковской области также под угрозой

Реактивная система достигает Славянской, Краматорской, Константиновки и далее

В Павлограде также могут слышать М1191

С помощью М1991 россияне и северокорейцы достигнут Запорожья

Кривой Рог также под угрозой

В Николаеве могут быть прилеты, если используют М1991

Теоретически может добраться и в Одессе

Ранее сообщалось о снабжении Северной Кореей боеприпасов и баллистических ракет России. Западные медиа также фиксировали передачу артиллерийских и ракетных систем большой дальности.

Осенью стало известно о перемещении более 10 тысяч военнослужащих КНДР в Россию. По сообщениям защитников, северокорейские подразделения уже участвовали в боевых действиях на территории Курской области. Уже появлялась информация о гибели военнослужащих КНДР.

Также ранее "Телеграф" писал, что разведка засекла разговор солдат КНДР в Курской области. Он еще раз подтверждает наличие солдат КНДР на фронте.