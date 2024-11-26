Розвідка засікла розмову солдат КНДР у Курській області: про що говорили (відео)

Це черговий доказ того, що вони воюють на боці РФ

Українська розвідка оприлюднила нові докази залучення військових КНДР до російської агресії проти нашої держави. Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало радіоперехоплення, що підтверджує присутність солдатів Північної Кореї на території Курської області.

У перехопленій радіорозмові, яку опублікували на телеграм-каналі ГУР МО, чітко простежуються деталі комунікації військовослужбовців КНДР. Черговий на радіозв'язку інтенсивно координує пересування підрозділу, вигукуючи корейською: "Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад!".

Аудіозапис підтверджує факт безпосередньої присутності корейських військовослужбовців поруч із російськими підрозділами. Головне управління розвідки наголошує на принциповій позиції України: за кожен воєнний злочин буде забезпечена справедлива відповідь.

Нагадаємо, що військові КНДР уже брали участь у військових діях проти українців. Вони воюють під виглядом корінного населення з Далекого Сходу і мають відповідні підроблені документи. Серед військових Північної Кореї також уже зафіксовані втрати.

Раніше "Телеграф" також розповідав, навіщо Росії військові КНДР. Вони потрібні не лише для боїв.