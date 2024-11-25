Офіційно: солдати з КНДР уже брали участь у боях з українськими військовими

Основна частина з них — це загальні військові підрозділи

Північнокорейські війська приєдналися до бойових дій в Україні в складі російських підрозділів вже брали участь у боях ротів ЗСУ на Курщині. На даний момент відомо, що близько 11 тисяч військовослужбовців з КНДР розгорнуті в Курську в складі російського повітряно-десантного підрозділу і морської піхоти. І деякі з них уже беруть участь у боях.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргілевич. За його словами, це — переважно підрозділи загальновійськові.

"Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоби вести операції в Європейській частині", — розповів начальник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, північнокорейські солдати, які приєдналися до армії окупантів РФ у війні проти України, вперше отримали доступ до нормального інтернету.

Очевидно, це стало для них справжнім відкриттям: за даними відкритих джерел, вони масово дивляться порно і проводять час у чат-рулетках, просячи жінок показати оголені груди.

"Так може українцям слід придумати свою програму для північнокорейців? Відмовляйся від співпраці з Росією, від зброї і на тебе чекає виготовлення ексклюзивного порноконтенту на замовлення, виходячи з побажань та фантазій", — зазначила українська журналістка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ВСУ завдали удару по військам Кім Чен Іна. Інцидент стався в Курській області.