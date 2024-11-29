Які ракети КНДР передала Росії і скільки з них готові до ударів по Україні

КНДР вже передала Росії понад сотню ракет

Північна Корея з початку жовтня вже встигла передати Росії 100 балістичних ракет, артсистеми та величезну кількість боєприпасів. Пхеньян не перестає збільшувати темпи постачання різного озброєння Москві.

Натомість Кім Чен Ин ймовірно отримує системи ППО, паливо, технології та обладнання подвійного призначення. Про постачання зброї повідомили у ГУР у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Загалом КНДР з початку жовтня встигла передати РФ артилерійські системи, боєприпаси великого калібру та балістичні ракети малої дальності типу Kn-23/24.

За даними ГУР Пхеньян поставив Москві:

100 одиниць артилерійської техніки різних типів (170-мм самохідні артилерійські установки М-1989 та 240-мм реактивні системи залпового вогню М-199);

100 одиниць балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24;

5 млн одиниць артилерійських боєприпасів великого калібру.

Крім цього, у відомстві заявили про те, що наразі з території КНДР на територію Росії переміщено понад 60 одиниць 170-мм САУ "Koksan". Частину з них ймовірно планується використовувати для навчання та підготовки особового складу армії РФ.

"Інформації про стан зазначених артилерійських систем немає", — додали в ГУР.

Що відомо про ракети KN-23

Це північнокорейська балістична ракета малої дальності. Вона має довжину 7,5 м, діаметр 0,95 м та вагу від 3415 кг.

При запуску ця ракета летить квазібалістичною траєкторією і має максимальну дальність польоту 690 км. Бойова частина може бути звичайною: унітарною, касетною або ядерною. За оцінками, її вага не перевищує 500 кг.

Нагадаємо, північна Корея має намір передати Росії ще більше балістичних ракет. Загалом Пхеньян вже поставив російській армії величезну кількість боєприпасів. Про це під час засідання Ради безпеки ООН розповів заступник представника США Роберт Вуд.

Вуд підкреслив, що КНДР таємно поставила російській армії понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами, а також понад сотню балістичних ракет, які були використані для обстрілу мирних міст.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з кінця 2023 року Росія використовує проти України ракети із Північної Кореї KN-23/KN-24. Таких ракет у Росії понад сотню. В уламках цих ракет виявили іноземні компоненти щонайменше з п’яти країн, частина з яких — країни, які допомагають Україні та мають санкційну політику.