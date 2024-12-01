Росія запустила по Україні "шахеди" з шести напрямків

"Телеграф" показав на карті, де тривога

У неділю, 1 грудня, росіяни знову запустили ударні безпілотники "шахед" по території України. Пуски відбулись з 5 напрямків Росії та з 1 точки у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють телеграм-канали. Там додали, що перші групи заходять на Харківщину та Чернігівщину, курс на Київщину.

Через загрозу ворожих повітряних атак у низці областей була оголошена повітряна тривога. Додамо також, що перед тим фіксувалася активність тактичної авіації противника на південному напрямку.

Станом на 19:54 повітряна тривога оголошена в 6 областях України. А саме: Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька області.

Як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:

Варто зазначити, що війська РФ активно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва (армія Росії маркує їх як "Гєрань") під час повітряних ударів по Україні. При цьому росіяни час від часу змінювали тактику використання цих дронів-камікадзе при атаках. До слова, "Телеграф" розповідав, скільки "шахед" може безперервно літати над Україною

Нещодавно стало відомо, що росармія стала частіше запускати разом із "Шахедами" різні інші безпілотники, серед яких так звані "хибні цілі" — з метою заплутати та перевантажити українську ППО.

Також "Телеграф" писав, що під час ворожої атаки минулої ночі, 1 грудня у Києві пролунали вибухи.