Сума перевищує третину всіх витрат

Глава Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. В документі передбачені рекордні воєнні витрати.

Як пише AP, у 2025 році витрати за статтею "Національна оборона" сягнуть рекордних 13,5 трильйона рублів (понад 145 мільярдів доларів). Йдеться про близько 32,5% бюджету чи понад 6% ВВП. Для порівняння, у 2024 році воєнні видатки становили 28,3%.

Загальні витрати бюджету РФ наступного року плануються на рівні 41,47 трильйона рублів (19,3% ВВП). Це на 1,17 трильйона рублів більше, ніж очікувані доходи.

У 2026 і 2027 роках дефіцит бюджету очікується в розмірі 2,18 трильйона рублів і 2,76 трильйона рублів відповідно. У документі зазначено, що дефіцит знизиться до 0,5% проти прогнозованого на цей рік дефіциту в 1,7%, а державний борг залишиться нижчим за позначку у 20% протягом наступних трьох років.

Державний бюджет РФ на наступний рік у РФ буде найсекретнішим у пострадянській історії. Майже третина всіх витрат закрита для громадського контролю.

Бюджет на 2024 рік передбачав військові витрати були на суму 10,4 трильйона рублів Це теж було на той момент історичним максимумом. Проте тоді російський уряд передбачав, що вже з 2025 року знизити військові витрати до 8,5 трильйона, але цього не сталося.

Нагадаємо, представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував причини провалу дипломатичних стосунків між Російською Федерацією та Німеччиною. За його словами, попередні плани на тривалу співпрацю не реалізувалися через принципові розбіжності.