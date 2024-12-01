У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги: що відомо (оновлено)
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Усіх просять перебувати у укриттях
Вранці 1 грудня під час повітряної тривоги у Києві знову пролунали вибухи. Атака безпілотниками по столиці триває.
Про це повідомляє "Телеграф". За даними Повітряних сил України, ударний безпілотник прямував у бік Києва з півдня.
Моніторингові Telegram-канали повідомляють про роботу ППО. Інформацію про це підтвердили у Київській міській військовій адміністрації.
"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — каже Сергій Попко, начальник КМДА.
О 07:45 вибухи також було чути у місті Обухів Київської області. Усіх просять залишатися в укритті до відповідного розпорядження.
На оновленій карті тривог видно, що під загрозою зараз перебувають Київська, Чернігівська та Луганська області.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 1 грудня росіяни влаштували масовану атаку безпілотниками по Україні. Вибухи пролунали в кількох областях. Внаслідок цього у Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків палають кілька автомобілів у дворі житлового будинку.