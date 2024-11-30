Навіщо ЗСУ б’ють по Криму та півдні Росії: експерт назвав три причини

Україна має кілька причин обстрілювати цілі на російській території та в Криму

Українські війська вже "пристріляли" деякі позиції на півдні Росії, а також на окупованих територіях і будуть наносити по них удари. Тим самим вони підривають логістику для всього російського угрупування на українській території та знижують її наступальний потенціал.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, постійними обстрілами ЗСУ мають відразу кілька цілей — зрив логістики, знищення ППО та ускладнення перекидання військ.

"Ми зараз розуміємо, що ворог дещо активувався на Придніпровському та Запорізькому напрямах. Угруповання цих військ залежить від логістики, яка проходить частково через окупований Крим. Великими хабами для них є Ростов-на-Дону, Ростовська область, Краснодарський край, республіка Адигея, є об’єкти в Кабардино-Балкарії тощо", — сказав він.

У цьому плані він відзначив нафтобазу "Атлас" (Ростовська область), яка вже зазнала обстрілів раніше, але була відновлена і потрапила під повторний удар. Мусієнко додав, що деякі об’єкти вже "пристріляні" і можуть бути вражені українськими силами будь-якої миті.

Експерт також зазначив, що зараз триває активна робота по засобам ППО противника і на те є дві причини — відкрити пролом у російській обороні, створюючи можливості для нових атак, а також тому, що самі системи ППО дуже дорогі і не можуть бути швидко відновлені.

"Якщо пролом в обороні виник, нею можна скористатися", — додав Мусієнко.

Він також зазначив, що оскільки тривалість життя російського солдата є незначною, то Москві необхідно швидко перекидати нові війська до лінії фронту. Для цього вони використовують транспортну авіацію і тому почастішали українські удари по військових аеродромах, у тому числі й у Криму.

Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 29 листопада, у Криму пролунала низка гучних вибухів, а в небо піднявся стовп білого диму. Окупанти заявили, що там знищують боєприпаси, проте українські аналітики повідомили про ураження чергового С-400.