Не "Орєшніком" єдиним може Росія атакувати Україну: що відомо про ракету "Сармат" (фото)

Вона має найбільшу дальність у світі

Не тільки "Орєшнік" здатний нести ядерні боєголовки. Деякі російські ракети, які на це спроможні, вже завдавали ударів по Україні, серед них "Іскандер", "Кинджал", "Х-101".

Про це повідомляє UA War Infographics. Там показали, які ракети та комплекси вже використали проти України, а які ще ні.

"СРСР та Росія створили величезну кількість типів ракет, які несуть ядерний заряд. Частина з них має версію зі звичайною, неядерною боєголовкою. Росія вже багато разів застосовувала проти України неядерний варіант ракет, які можна переоснастити в ядерний", — йдеться у повідомленні.

В даній інфографіці наводиться ракетний комплекс "Сармат", адже її максимальна дальність близько 18 000 км. "Телеграф" розповість що про це відомо.

РС-28 Сармат – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний або Південний полюс.

За твердженням військового відомства, це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту.

Початкова вага ракети для ураження цілей у США, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 18 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн. Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни – 9-10 тис. км, стартова маса – 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, – 10 тонн. На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок, залежно від їхньої потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна. За даними росіян, ракета має низку технологічних новинок, які дадуть їй змогу уникнути систем протиповітряної оборони противника.

Раніше "Телеграф" писав, що у Путіна вигадали свій спосіб закінчити війну в Україні.