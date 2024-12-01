Россия запустила по Украине "шахеды" с шести направлений

"Телеграф" показал на карте, где тревога

В воскресенье, 1 декабря, россияне снова запустили ударные беспилотники "шахед" по территории Украины. Пуски произошли с 5 направлений России и по 1 точке во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают телеграм-каналы. Там добавили, что первые группы заходят в Харьковскую и Черниговскую, курс на Киевщину.

Из-за угрозы вражеских воздушных атак в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Добавим также, что до этого фиксировалась активность тактической авиации противника на южном направлении.

По состоянию на 19.54 воздушная тревога объявлена в 6 областях Украины. А именно: Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская области.

Как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:

Следует отметить, что войска РФ активно применяют дроны-камикадзе иранского производства (армия России маркирует их как Герань) во время воздушных ударов по Украине. При этом россияне время от времени меняли тактику использования этих дронов-камикадзе при атаках. К слову, Телеграф рассказывал, сколько "шахед" может непрерывно летать над Украиной.

Недавно стало известно, что росармия стала чаще запускать вместе с "Шахедами" разные другие беспилотники, среди которых так называемые "ложные цели" — с целью запутать и перегрузить украинскую ПВО.

Также "Телеграф" писал, что во время вражеской атаки минувшей ночью, 1 декабря, в Киеве прогремели взрывы.