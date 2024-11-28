Україна пережила масовий обстріл Росії: які наслідки в регіонах після атаки (фото, відео)

Найскладніша ситуація зі світлом

Російські війська 28 листопада обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Вибухи лунали в багатьох містах.

"Телеграф" розповість, що відомо про наслідки атаки.

Київ та Київська область

У КМВА повідомили, що у Києві зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію. Також зафіксовано падіння уламків в Дарницькому р-ні., на території підприємства.Незначних пошкодженнь зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі.

Пізніше в мережі оприлюднили фото. На кадрах помітно, що в будівлі повибивало вікна.

На Київщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт внаслідок ворожої атаки, — голова ОВА Кравченко

"Пожежа ліквідована. Пошкоджена будівля та два автомобілі", — додав подробиці він.

Також постраждало дві людини. Вони самостійно звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями. В іншому районі Київської області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення. В області тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою "Укренерго". Працюють 466 пунктів незламності.

Одеса

Близько шостої години ранку в Одесі пролунали вибухи. Місцевий Telegram-канал "Одеса INFO" пише, що в місті є приліт. Опубліковано фото, що на місці удару в небо здіймається дим. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту "Калібрами".

Одеських школярів переводять на дистанційне навчання. Про це заявила директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич. "Шановні батьки, нагадую, вулицями міста під час тривоги з дітьми не ходимо. Школи, перша зміна, почнуть дистанційно після тривоги. Якщо дитину приводять, приймаємо одразу в укриття. В садочок можна прийти пізніше. Повідомте вихователя, що приведете дитину", — йдеться у повідомленні.

"Внаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина", — повідомив Олег Кіпер.

Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загоряння сухої трави. Ліквідовано самозатуханням.

В Одесі виникло загоряння гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Рівне

Під час ракетного удару у місті пролунало кілька вибухів. У школах вводять поки дистанційне навчання, наразі без світла в регіоні знаходяться понад 280 тисяч абонентів. На Рівненщині без електропостачання 681 населений пункт. Як повідомив начальник ОВА Олександр Коваль, водопостачання з пониженим тиском у Рівному та 10 селах. Взагалі без води наразі дев'ять сел.

Ймовірно, вночі та зранку були завдані удари по підстанціях поблизу Рівненської атомної електростанції

Про це в етері КИЇВ24 розповів Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

Він додав, що ще зарано говорити про наслідки для енергетики після нової масованої атаки РФ.

Вінниця та область

На Вінниччині є кілька влучань внаслідок атаки. Як повідомили в ОВА, у області пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнула автівка.

"Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога. Всі відповідні служби працюють за профілем", — зазначила перша заступниця очільника відомства Наталя Заболотна.

Жінку, яка травмувалася внаслідок російської ракетної атаки, не госпіталізували. Їй надали допомогу на місці, наразі вона під спостереженням сімейного лікаря, повідомила "Суспільному" заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко.

Житомир та область

У Житомирі під час тривоги також лунали вибухи. Внаслідок ракетної атаки місто знеструмлене. Про це повідомляє "Житомирводоканал".

"Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення", — розповіли у водоканалі.

Пізніше там повідомили, що електропостачання насосних станцій першого, другого та третіх підйомів відновлено — вода наповнює систему. Відновлення водопостачання очікується близько 11:00.

Хмельницький та область

Сьогодні, під час тривоги, сили ППО ЗСУ знищили 6 ворожих ракет на Хмельниччині. В результаті атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Крім того, НЕК "Укренерго" застосувала екстрені відключення.

Пошкоджено також господарське приміщення і дах приватного будинку. Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили.

Львів та Львівська область

Російські війська також атакували Львівщину. Ворог цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури. Щонайменше 523 тисяч абонентів залишились без електрики, поінформував керівник ОВА Козицький.

Пізніше стало відомо, що РФ поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. Постраждалих немає, на місці працюють всі служби.

Також ракети летіли й на Стрий. Де він на карті та чому ним "цікавиться" Росія — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті введені аварійні вимкнення світла через ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури, попередньо, люди не постраждали, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

"Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На щастя, попередньо обійшлось без постраждалих. Через ворожу атаку введено аварійні вимкнення світла. На місця виїхали відповідні служби", — розповіла вона.

Волинська область

Окрім цього вибухи лунали у Луцьку. Місцеві ЗМІ повідомили про це близько 6:20. Вже через 6 хвилин там пролунали повторні вибухи.

Очільник Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що у місті є прильоти. Він закликав перебувати в укриттях.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в частині міста зникла електроенергія. Він перебуває на місці події.

Попередньо, під час ракетної атаки РФ у Луцьку ніхто не травмувався, повідомив міський голова Поліщук. З його слів, на місці влучань працюють усі екстрені служби.

Учнів першої зміни перевели на дистанційне навчання, в усіх навчальних закладах працюватимуть "пункти незламності".

"Маємо відключення електроенергії в частини міста. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів, для того, щоб по максимуму перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. Підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру і Луцьктепло, і Луцькводоканал до альтернативних джерел енергії, дизельгенератори, інші джерела енергії", — сказав він.

У мережі публікують збиття ракети над Луцьком.

Очільник Волиньскої ОВА Іван Рудницький повідомив, що ракети спрямували по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі.

"Також це вплине на відключення електроенергії на Волині. Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів. Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори. Зібрано штаб ТЕБ та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки. Запускаємо в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло. Вже завершено гасіння пожежі. Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання", — написав він.

Миколаїв та область

У Миколаєві також лунали вибухи. Про це стало відомо об 08:01. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії в області.

Пізніше Олександр Сєнкевич написав, що 28 листопада заклади освіти не працюють.

Херсон

Через відключення світла в регіоні воду подаватимуть по графіку. З 06:00 до 08:00 і з 17:00 до 20:00.

Суми

Знищено декілька об'єктів інфраструктури. Пошкоджено школи, лікарні, багатоповерхівки, об'єкти водопостачання.

Буковина

Пошкоджено декілька житлових будинків у Дністровському районі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Харків

У Харкові також лунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки 28 листопада пошкоджені виробничі корпуси підприємств, багатоповерхівка.

Кіровоградська область

Ворог бив по Кіровоградщині ракетами й дронами. На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жертв немає.

"Прошу бути пильними. Не ігнорувати тривоги. Ощадливо використовувати електроенергію", — пише Андрій Райкович.

Масована атака РФ 28 листопада — що відомо

Російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав, що за вказівкою Укренерго було введено відключення світла. Ситуацію також прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко. Він підтвердив, що під масований удар росіян знову потрапили енергетичні об'єкти по всій країні.