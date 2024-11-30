Досить витривалий. Скільки "шахед" може безперервно літати над Україною

Росіяни постійно модернізують свої БПЛА

Ворог невпинно модифікує свої безпілотники, робить їх витривалішими та здешевлює виробництво. Завдяки цьому їм вдається накопичувати велику кількість БПЛА та здійснювати масовані атаки, запускаючи їх навіть вдень.

Про це заявив представник ВР ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв’ю ЦПД. За його словами, війна зараз вийшла на новий рівень і тенденцію на 2025 рік складно спрогнозувати.

Ворог змінює тактику, висоти, напрямки та запускає все більше дронів-"пустишок". Крім цього, треба розуміти, що БПЛА досить витривалі і можуть літати територією України дуже довго.

Це стає можливим завдяки модифікаціям "шахедів" — деякі з них роблять із більшою бойовою частиною, але меншим баком для пального та навпаки.

"Особисто я бачив, як безпілотник безперервно літав 24 години. Тобто якщо їх не збивати, то вони дуже довго можуть перебувати в повітряному просторі. І це при тому, що їм ще потрібно долетіти до України", — повідомив Євлаш.

Також росіяни почали все частіше запускати дрони-"пустишки", які тримають населення у постійній напрузі та створюють "контрольований хаос".

"Вони роблять дешевші аналоги "Шахедів" і часто запускають нашою територією "пустишки" — дрони без бойового заряду. Їхня мета — виснажити нашу ППО", — підкреслив Євлаш.

Нагадаємо, росіяни модифікували "шахеди" Starlink. Так, 25 вересня українські захисники знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX. Це потрібно росіянам для того, щоб передавати зібрану інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО.

У матеріалі йдеться про те, що така модифікація "шахеда" була лише "питанням часу", оскільки росіяни раніше вже експериментували з 4G-модемами з українськими SIM-картами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія Росії почала використовувати для атак по Україні дрони-камікадзе типу "шахед" із термобаричними боєголовками. Застосування таких боєприпасів є ефективним проти цілей на відкритій території та надзвичайно небезпечне в замкнутих просторах типу ангарів. Термобарична бойова частина призводить до пожеж у місцях влучення.