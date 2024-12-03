Ви навіть не здогадувались: цих трьох слів немає в українській, хоч їх усі використовують

Абревіатура ВНЗ давно застаріла

В українській мові існує багато слів, які помилково вважають правильними, і часто вживають під час спілкування. Так, серед них — ВНЗ, двохста та природній.

Як зазначила репетиторка з української мови та літератури, блогерка Оксана Миколаївна в Instagram, ці слова досить часто з'являюсь у спілкуванні українською, проте по факту їх у солов'їній не існує.

Саме тому мовознавиця рекомендує вживати правильні слова, аби покращувати свою вимову. Вона розповіла про поширені помилки, які досі трапляються у різних сферах спілкування. Їх краще уникати, замінивши на правильні словникові еквіваленти.

"ВУЗ — такої абревіатури в українській мові не існує, хоч деякі і намагаються розшифрувати її як "вищий учбовий заклад". Однак заклади в Україні навчальні, а не учбові. Виходить, що правильно — ВНЗ, але ця абревіатура застаріла. Тепер треба казати ЗВО — заклад вищої освіти. Неофіційно можна вживати виш", — пояснює Оксана Миколаївна.

Вона додає, що в українській немає числівника "двохста", "п'ятиста" тощо. Правильно казати "двохсот", "трьохсот", "чотирьохсот", "п’ятисот" тощо.

А третім словом, якого не існує в українські, як зазначає мовознавиця, є "природній", "зворотній".

"Правильно казати "природний", "зворотний". Тобто, "Я маю природний вигляд", "Шлях зворотний"", — пояснює Оксана Миколаївна.

Нагадаємо, в українські немає "алого" та "лазурного". Усі назви кольорів мають милозвучні відповідники, до прикладу, "изумрудный — смарагдовий".

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