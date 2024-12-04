Як відключення світла впливають на техніку вдома. Топ-5 питань до електрика

Пристрій може перестати працювати від стрибків напруги

В Україні тривають багаточасові відключення електрики, при таких графіках почали сильніше відчуватися так звані "стрибки напруги". Це негативно позначається на побутовій техніці.

"Телеграф" поставив п’ять питань (розумних і не дуже) київському електрикові Олександру аби зрозуміти, чому це псує техніку та як її захистити.

Чому техніка може згоріти під час відключень?

Основна проблема — стрибки напруги. У момент зникнення електроенергії напруга може різко впасти, але зазвичай це менш критично для техніки. Подача живлення назад — лотерея, бо напруга може бути нестабільна.

"Коли електропостачання відновлюється, напруга може стрибнути вище або нижче норми. Тобто виходить навіть за критичний діапазон від 207 В до 253 В (нормою є 220 В). Якщо напруга виходить за ці межі, техніка може почати барахлити або згоріти, — каже електрик.

Чи згорає техніка, якщо пристрій вимкнений, але підключений до розетки?

Ризик залишається, бо блок живлення пристрою (навіть у режимі очікування) все одно підключений до електромережі. Різкий стрибок напруги може пробити конденсатори чи інші компоненти блоку живлення.

Як самостійно зрозуміти, що у квартирі відбуваються стрибки напруги?

Виміряти напругу в момент подачі світла після блекауту можливо. Один із варіантів — мультиметр (цифровий або аналоговий прилад, який може точно вимірювати напругу). Також це реле з екраном

"Реле встановлюється на вводі в квартиру й автоматично показує напругу в реальному часі. Це найзручніший і безпечний спосіб", — каже Олександр.

Чутливість до перепадів напруги. Що згорить першим

Вибагливими та тендітними є на жаль, найдорожчі пристрої. Це телевізори, бо їхні блоки живлення мають обмежений захист.

"Комп'ютери більш захищені, якщо підключені через якісний блок живлення, але різке підвищення напруги може пошкодити материнську плату чи жорсткий диск. Монітори зазвичай менш чутливі до стрибків, але можуть постраждати через сильні перепади".

Як захистити квартиру

Вкладення в захист коштує дешевше, ніж новий телевізор чи ремонт під ключ після пожежі. Електрик назвав маст-хевом реле напруги (типу ZUBR чи аналог).

"Напруга впала? Вимикає. Вдарило більше? Вимикає. Таке собі електричне "страхування"", — каже електрик.

Він додає, що варто звернути увагу на стабілізатор напруги, що вирівнює стрибки і "гасить" надлишок. Але є нюанс: вони не всі однаково швидкі. Краще брати з точністю 5% і запасом по потужності (на 25–30% більше, ніж усього твого споживання).

ДБЖ (джерела безперебійного живлення) переходить на батарею і дозволяє нормально завершити роботу, якщо світло зникає раптово. Але для холодильника чи пральної машини цього не вистачить.

Мережеві фільтри — базовий захист. Вони стримують пікові стрибки, але від серйозних перепадів напруги не врятують.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати ноутбук до відключень світла. Варто заздалегідь подбати про заряд.