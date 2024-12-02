Взимку українцям можуть відключати світло на 12 і більше годин

Тривожний прогноз зробив експерт

Регулярні масовані обстріли критичної інфраструктури призвели до суттєвих ушкоджень енергетичної системи України. Це, в свою чергу, спричинило відновлення графіків відключення електроенергії.

З урахуванням цього взимку час відключень світла може зрости до 12-16 годин на день. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ 24".

"Об’єктивність полягає в тому, що при температурі -5 градусів і нижче, то все одно були б обмеження електроенергії. Навіть якби не було атак. Зараз через те, що були атаки, через те, що вибили частину генерації з мережі, то певні потужності знову потребують відновлення, і над ними знову йде робота. жити за графіками відключення світла", — заявив Харченко.

Він також підкреслив, що відключення триватимуть всю зиму, але їх тривалість залежить від низки наступних факторів:

чи продовжуватимуться атаки на енергетику,

якою буде температура повітря та взагалі погодні умови,

наскільки швидко відновлюватиметься пошкоджене енергетичне обладнання, станції та мережі.

Але, у будь-якому разі, нинішня зима для України знову буде дуже складною. На жаль, відключення електроенергії для побутових споживачів поки що неминучі.

При цьомц не варто забувати, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. У енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

На тлі цього українців вкотре закликали споживати електроенергію економно протягом усієї доби та не включати одночасно кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв вважає, що в Україні вже до кінця цього тижня можуть скасувати графіки відключення електроенергії. Але це можливо лише за умови, що не буде масштабного обстрілу.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом покращиться за однієї умови. Експерт розповів, що відключення електроенергії для побутових споживачів є неминучими.