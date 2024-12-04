Как отключения света влияют на технику дома. ТОП-5 вопросов к электрику

Устройство может перестать работать от скачков напряжения

В Украине продолжаются многовременные отключения электричества, при таких графиках начали сильнее ощущаться так называемые "скачки напряжения". Это отрицательно сказывается на бытовой технике.

"Телеграф" задал пять вопросов (умных и не очень) киевскому электрику Александру, чтобы понять, почему это портит технику и как ее защитить.

Почему техника может сгореть при отключении?

Основная проблема – скачки напряжения. В момент исчезновения электроэнергии напряжение может резко упасть, но обычно это менее критично для техники. Подача питания назад — лотерея, так как напряжение может быть нестабильным.

"Когда электроснабжение восстанавливается, напряжение может прыгнуть выше или ниже нормы. То есть выходит даже за критический диапазон от 207 В до 253 В (нормой 220 В). Если напряжение выходит за эти пределы, техника может начать барахлить или сгореть", — говорит электрик.

Сгорает ли техника, если устройство выключено, но подключено к розетке?

Риск остается, так как блок питания устройства (даже в режиме ожидания) все равно подключен к сети. Резкий скачок напряжения может пробить конденсаторы или другие компоненты блока питания.

Как самостоятельно понять, что в квартире происходят скачки напряжения?

Измерить напряжение в момент подачи света после блекаута можно. Один из вариантов – мультиметр (цифровой или аналоговый прибор, который может точно измерять напряжение). Также это реле с экраном

"Реле устанавливается на вводе в квартиру и автоматически показывает напряжение в реальном времени. Это самый удобный и безопасный способ", — говорит Александр.

Чувствительность к перепадам напряжения.

Прихотливы и хрупки самые дорогие устройства , это телевизоры, потому что их блоки питания имеют ограниченную защиту.

"Компьютеры более защищены, если подключены из-за качественного блока питания, но резкое повышение напряжения может повредить материнскую плату или жесткий диск. Мониторы обычно менее чувствительны к прыжкам, но могут пострадать из-за сильных перепадов".

Как защитить квартиру

Вложение в защиту стоит дешевле, чем новый телевизор или ремонт под ключ после пожара. Электрик назвал маст-хевом реле напряжения (типа ZUBR или аналог).

"Напряжение упало? Выключает. Ударило больше? Выключает. Эдакое электрическое "страхование"", — говорит электрик.

Он добавляет, что стоит обратить внимание на стабилизатор напряжения, выравнивающий прыжки и "гасящий" избыток. Но есть нюанс: они не все одинаково скоры. Лучше брать с точностью 5% и запасом по мощности (на 25–30% больше всего твоего потребления).

ИБП (источники бесперебойного питания) переходит на батарею и позволяет нормально завершить работу, если свет исчезает внезапно. Но для холодильника или стиральной машины этого не хватит.

Сетевые фильтры – базовая защита. Они сдерживают пиковые скачки, но от серьезных перепадов напряжения не спасут.

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