Відразу кілька черг без світла: які графіки відключень будуть 29 листопада

Енергетики просять громадян дбайливо використовувати електрику

У п’ятницю, 29 листопада, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключень світла. Вони діятимуть 24 години залежно від черг.

Про це повідомили у "Укренерго". Причина обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки російських військ 28 листопада.

Графіки відключень світла для побутових споживачів у п’ятницю будуть виглядати так:

00:00 – 06:00 – одна черга відключень;

06:00 – 14:00 – дві черги відключень;

14:00 – 18:00 – три черги відключень;

18:00 – 22:00 – дві черги відключень;

22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж дня 29 листопада.

Енергетики попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках регіональних обленерго у соцмережах.

Українців закликали споживати електроенергію економно, коли світло повертається за графіком.

Раніше "Телеграф" писав, що за вказівкою "Укренерго" було запроваджено відключення світла. Ситуацію також прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.