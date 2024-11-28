Поки атакували Україну, самі залишилися без води та світла: у Росії масштабний колапс (відео)

Села ще не встигли відкопати від попереднього циклону, а їх знову засипало

Снігова стихія паралізувала життя у Тверській області. Через атмосферний циклон понад 10 тисяч людей залишилися без базових комунальних послуг.

Повсякденне життя в Калінінському окрузі Тверської області зупинив снігопад. Мешканці 306 сіл опинилися в критичній ситуації — без електроенергії, водопостачання та можливості використовувати техніку. Втім, схоже, ніхто й не спішить йти їм на допомогу. Мешканці самостійно закуповують бензин для генераторів у перекупників з доставкою.

Місцева адміністрація визнає складність ситуації та неспроможність власними силами впоратися з наслідками негоди. Керівництво округу планує звернутися по допомогу до обласного губернатора. Найбільше потерпають багатодітні родини та люди з інвалідністю.

МНР Росії перед тим попереджало про сильні снігопади, які насуваються на область, хоч деякі села ще не встигли "відкопати" від попереднього циклону. Найскладніша ситуація склалася в селі Чуприянівка, де відновлення електропостачання очікується не раніше 3 грудня. Це означає, що люди змушені будуть жити без світла та елементарних зручностей щонайменше тиждень.

Де розташована Тверська область в Росії

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