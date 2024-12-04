Чому в окупованому Маріуполі зберегли посаду міського голови? Нардеп дав несподіване пояснення

Декілька окупованих міст України зберігають стару структуру влади без військових адміністрацій

В окупованому більше двох років тому Маріуполі Донецької області досі зберігається міська рада на чолі з головою Вадимом Бойченком. І хоча мегаполіс захоплений російськими військами, а мер ще у перші дні повномасштабної війни з РФ покинув обложене ворогом місто, міжнародні партнери України виділяють кошти на підтримку його жителів, які стали вимушено переміщеними особами (ВПО).

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Він пояснив, чому в місті не була створена військова адміністрація.

Більше читайте в публікації: "Адміністративно-територіальний устрій в Україні будуть коректувати, — нардеп про майбутню реформу і зміни після війни".

За його словами, не лише в Маріуполі, а ще в деяких територіальних громадах (ОТГ) не було утворено військові адміністрації. Це елемент нашої переговорної позиції з міжнародними партнерами.

— У Маріуполі є велика кількість ВПО й програм по їх підтримці, які фінансуються коштом міжнародних донорів, — каже нардеп. — А останні дуже не охоче дають ресурси на військові адміністрації, тому по деяких ОТГ було ухвалене рішення про збереження органів місцевого самоврядування в екзилі (з лат. у вигнанні. — Ред.). Зокрема, у Маріуполя є чинний міський голова, який є повноправним керманичем тимчасово окупованого міста.

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування погодився, що жителі Маріуполя дуже критикують мера.

— Мало кого не критикують мешканці. Мені важко дати оцінку, наскільки ефективно використовуються ресурси, які надходять на підтримку мешканців Маріуполя, що були змушені покинути свої домівки, — додав Віталій Безгін.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко заявив, що 150 тисяч переселенців з Маріуполя повернулися в окупацію, однак згодом спростував свою заяву.