Росіяни зносять сліди своїх злочинів

Українське місто Маріуполь вже довгий час знаходиться під окупацією Росії, і за цей період багато будинків зруйновано або знесено. Так, на місці колишніх забудов багатоповерхівками з'явились пустирі.

Відповідне відео опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. На кадрах видно, що понад трасами у місті немає будинків, одні дерева та пустота.

"Саме так сьогодні виглядає Лівобережжя окупованого Маріуполя. Маріупольці виклали відео, де можна побачити територію, яка раніше була забудована багатоповерхівками. Тепер там справжня пустеля", — пише він.

За словами Андрющенко, окупаційна влада замість відновлення чи маскування своїх же бомбардувань просто позносила будинки. При цьому жителі міста натомість не отримали нічого: ні компенсації, ні нових багатоповерхівок.

Нагадаємо, що з окупації Маріуполя пройшло маже 2,5 роки, проте ситуація у місті стає дедалі гіршою. І хоча окупаційна влада заявляє, що докладає зусиль до відновлення міста, все не так "райдужно", як запевняють колаборанти.

Адже росіяни відправляють дітей з Маріуполя на "виховання" до військово-патріотичних таборів. Там їм прищеплюють любов до Росії. Окупаційна влада відновлює лише кілька відсотків зруйнованих будівель, аби було чим у сюжетах новин вихвалятись.

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