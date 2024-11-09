Росіянам роздають квартири, а місцевих залишили без тепла: як живе Маріуполь (фото, відео)

Проблеми міста нікуди не поділися

Загарбники продовжують завозити "колонізаторів" до окупованого Маріуполя і дають їм умови для життя.

Зокрема, днями в мережі з’явилося відео, на якому видно, як радісна жінка розповідає про те, що їй відновили зруйновану квартиру. Втім, виявилося, що "маріупольчанка" насправді із далекої та холодної Тюменської області.

Відеозапис був оприлюднений у місцевих telegram-каналах, після чого жителі Маріуполя звернули увагу на те, що у жінки дуже нетипова для міста вимова.

Оскільки в мережі нічого приховати неможливо, інформацію про жінку швидко знайшли. Як виявилося, вона живе у Новому Уренгої, що за Уралом.

"Потім ось такі персонажі з такими ж непідробними емоціями розповідатимуть, що у Маріуполі взагалі ніколи не було жодних українців, це російська земля тощо", — відреагував на цю інформацію блогер Денис Казанський.

Щодо корінних жителів, то росіяни продовжують над ними знущатися як можуть. Наприклад, у мережі помітили, що комунальники доставили платіжки до зруйнованого російським вторгненням будинку. Щоб папірці не відлетіли, вони дуже показово придавили їх шматком зі зруйнованої стіни.

І це не єдиний "треш", який діється у місті. Згідно з повідомленням Маріупольської міськради, окупанти зупинили "капітальний ремонт" на вулиці Олімпійській до весни. Мешканці будинку своєю чергою виявили, що росіяни розкроїли шви, вкрали батареї та поїхали назад до Росії.

Як люди там зимуватимуть, мабуть, нікого не цікавить. У міськраді також зазначають, що заморожені ремонти та відсутність опалення – це повсюдна картина для Лівобережного району.

Нагадаємо, що з окупації Маріуполя минуло майже 2,5 роки, проте ситуація в місті стає дедалі гіршою. І хоча окупаційна влада заявляє, що докладає зусиль до відновлення міста, все не так "райдужно".