Нардеп раптово забрав свої слова про масове повернення українців до Маріуполя: як пояснив

Українці з різних причин були змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані Росією території

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко спростував свою заяву про 150 тисяч переселенців, які повернулися в окупацію.

Нагадаємо, він заявив про це в інтерв'ю "Укрінформу". Проте скоро спростував свої слова, зауваживши, що це було його власне припущення.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", — заявив він.

За його словами, є окремі випадки, коли українці з різних причин були змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані Росією території, "але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути".

"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Укрінформу" Максим Ткаченко стверджував, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

"Наприклад, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри", — заявляв нардеп.

Головною ж причиною повернення переселенців депутат називав те, що вони не змогли почати нове життя на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українцям передбачені щомісячні виплати за прихисток переселенців. Ці кошти спрямовані на покриття витрат та оплату комунальних послуг.