Почему в оккупированном Мариуполе сохранили должность городского головы? Нардеп дал неожиданное объяснение

Несколько оккупированных городов Украины сохраняют старую структуру власти без военных администраций

В оккупированном более двух лет назад Мариуполе Донецкой области до сих пор сохранился городской совет во главе с головой Вадимом Бойченко. И хотя мегаполис захвачен российскими войсками, а мэр еще в первые дни полномасштабной войны с РФ покинул осажденный врагом город, международные партнеры Украины выделяют средства в поддержку его жителей, ставших вынужденно перемещенными лицами (ВПЛ).

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады, глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин. Он объяснил, почему в городе не была создана военная администрация.

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По его словам, не только в Мариуполе, но еще в некоторых территорриальных громадах (ОТГ) не были созданы военные администрации. Это — элемент нашей переговорной позиции с международными партнерами.

— В Мариуполе есть большое количество ВПЛ и программ по их поддержке, которые финансируются на средства международных доноров, — говорит нардеп. — А последние очень неохотно дают ресурсы на военные администрации, поэтому по некоторым ОТГ было принято решение о сохранении органов местного самоуправления в экзиле (с лат. в изгнании. — Ред.). В частности, у Мариуполя есть действующий городской голова, который является полноправным руководителем временно оккупированного города.

Глава подкомитета по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению согласился, что жители Мариуполя очень критикуют мэра.

— Мало кого не критикуют жители. Мне трудно дать оценку, насколько эффективно используются ресурсы, поступающие в поддержку жителей Мариуполя, вынужденных покинуть свои дома, — добавил Виталий Безгин.

Напомним, член комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко заявил, что 150 тысяч переселенцев из Мариуполя вернулись в оккупацию, однако впоследствии опроверг свое заявление.