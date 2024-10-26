У будинках холодно, а люди шикуються в чергу за їжею: як живе Маріуполь в окупації (фото)

Життя у місті під час окупації не можна назвати легким

В окупованому Маріуполі гуманітарна ситуація продовжує залишатися стабільно поганою. Однак наближення холодного сезону запроваджує додаткові обмеження.

Як повідомляє пресслужба Маріупольської міськради, опалення у місті включили менш ніж у половині будинків. Тим часом радник міського мера Петро Андрющенко зазначив, що черги за безкоштовною кашею та булкою хліба стають дедалі довшими.

"Окупанти обіцяли розпочати опалювальний сезон у захопленому місті 16 жовтня. Але все пішло не за планом. Лише 24 жовтня псевдовлада рапортувала про подачу тепла до будинків. Однак і тут, як виявилося, все не спрацювало. Жителі масово пишуть, що в будинках холодно", — повідомляють у міськраді.

Згідно з повідомленнями окупаційної адміністрації, у місті опалення отримали 523 будинки, що це менш як 50% від усієї кількості будинків.

У Маріупольській міськраді наголошують, що будинки та теплотраси не були підготовлені окупантами до зими, а тому їм залишається лише годувати місцевих мешканців обіцянками. При цьому стає зрозумілим, що цю зиму вони теж проведуть у холоді.

Тим часом Андрющенко показав знімки того, як місцеві жителі вишиковуються у черзі за безкоштовною їжею. На фотографіях видно, що переважно це люди похилого віку.

Нагадаємо, що з окупації Маріуполя минуло майже 2,5 роки, проте ситуація в місті стає дедалі гіршою. І хоча окупаційна влада заявляє, що докладає зусиль до відновлення міста, все не так "райдужно".