Эпоха викингов на украинских землях: историк рассказал про 7 самых интересных археологических открытий

Исследование уникальных находок X-XI веков раскрывает неожиданные страницы прошлого, разрушая стереотипы о первых жителях Руси

Варяги внесли огромный вклад в украинскую историю. Они не только торговали и воевали на наших землях, но и основали государство, которое получило название Русь.

Историк Артем Папакин рассказал о самых интересных археологических находках, свидетельствующих о присутствии скандинавов на украинских территориях. Эти исследования открывают новые горизонты в понимании культурных и торговых связей между Скандинавией и Восточной Европой.

1. Золотой шлем из Черной могилы

В черниговском кургане Черная могила археологи нашли уникальный железный шлем, покрытый позолотой. Изготовленный, вероятно, в Хазарском каганате, он попал на украинские земли около 960-х годов. Размер и престижность кургана указывают, что там мог быть похоронен влиятельный воевода или князь.

2. Инкрустированная серебряная полумаска

Около Десятинной церкви в Киеве была найдена уникальная полумаска от шлема. Она покрыта серебряной жестью с нанесенными линиями и инкрустирована золотом. Артефакт датируется Х веком и является почти полной копией шлема из Ермундбю в Норвегии.

3. Скандинавский бог из Чернигова

В той же Черной могиле обнаружили крошечную медную статуэтку с позолотой. Она изображает бородатого мужчину, может быть, бога грома Тора. Фигурка настолько мала, что не превышает размера спичечного коробка, но имеет уникальные скандинавские черты.

4. Руническая стелла из Березани

На острове Березань обнаружена единственная руническая стела в Восточной Европе. Надпись рассказывает о курганах и дружбе: "Грани сделал этот курган в память о Карле, своем товарище". Возможно, это памятник путешественникам, торговавшим или служившим в Византии.

5. Мечи со дна Днепра

Во время строительства Днепровской ГЭС были найдены пять мечей Х века. Сначала их связывали с гибелью князя Святослава, но историки считают, что это, скорее всего, ритуальные пожертвования богам с просьбой о безопасном путешествии.

6. Сокол Бирки

Возле села Шестовица на Черниговщине найден уникальный наконечник ножен от меча. На нем изображен стилизованный сокол – возможно, прообраз будущего украинского трезубца. Форма для изготовления этого артефакта была найдена в шведском городе Бирка.

7. Коробчатые фибулы

Арабский путешественник Ибн Фадлан описывал странные "коробочки", которые носили женщины. Археологи подтвердили его наблюдение: это были большие застежки-фибулы, похожие на панцирь черепахи. Скандинавские женщины в эпоху викингов носили платья на лямках, концы которых крепили к одежде застежками-фибулами.

Эти артефакты убедительно доказывают: варяги были не просто завоевателями или торговцами. Они глубоко интегрировались в жизнь восточных славянских земель, оставив после себя неизгладимый след в украинской истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялись деньги в Украине за столетия. Когда-то украинцы считали деньги "копами", а монета могла называться копьем.