Росія не підніме проти них зброю. Дипломат пояснив, миротворців з яких країн слід вводити в Україну

Завданням миротворців буде розведення протиборчих сил

Міжнародний миротворчий контингент ООН, складений із представників африканських чи азіатських країн, може не викликати поваги у російських військових, які ведуть бойові дії в Україні. Тому в нашу країну краще ввести нейтральні сили під прапором Євросоюзу чи блоку НАТО.

Про це "Телеграфу" розповів колишній посол України в Республіці Хорватія, а також Боснії та Герцеговині Олександр Левченко. На його думку, в нашій ситуації це будуть виключно спостережні місії без збройного втручання. Про проведення операцій, спрямованих на примус до миру у разі порушення домовленостей, поки що не може бути й мови.

Більше читайте в публікації: "Миротворці на лінії фронту. Чи зможуть іноземні військові зберегти мир та який головний ризик для України".

— Операції з примусу до миру — це складніша тема, яка потребує значних військових підрозділів. На сьогодні ні Німеччина, ні Велика Британія не мають ресурсів для примусу Росії до миру. Примус до миру фактично означає новий етап великої війни, — говорить Олександр Левченко.

Однак є інша практика — розгортання миротворчих контингентів, метою яких є розосередження військ (створення буферної зони — Ред.). Це доцільно в ситуації, коли сторони конфлікту не можуть гарантувати безпеку через морально-психологічне напруження між військовими, які ще вчора обмінювалися ударами.

— У таких випадках між сторонами стають нейтральні сили, що діють під прапором Європейського Союзу, НАТО чи інших міжнародних організацій. Наприклад, контингент ООН у цьому контексті навряд чи стане ефективним. Миротворчі сили ООН, які діяли в Африці чи Азії, зазвичай виявлялися слабкими та недостатньо підготовленими для вирішення серйозних завдань, — зазначає дипломат.

За його словами, миротворцями мають бути представники сильних країн, які вже мають досвід участі в складних військових операціях і чиї військові викликають повагу. Це мають бути підготовлені, загартовані бійці, чия присутність буде достатнім стримувальним фактором. Проти таких сил не так легко підняти зброю.

Раніше Олександр Левченк назвав "Телеграфу" три ключові завдання миротворців.