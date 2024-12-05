Це — не примус Росії до миру: дипломат назвав три ключові завдання миротворців в Україні

В Україні можуть розмістити невеликі міжнародні військові контингенти

Одним зі способів підтримання миру у повоєнній Україні може бути розміщення в нашій країні міжнародного миротворчого контингенту. Його члени мають контролювати дотримання умов припинення вогню ЗСУ та Росією і сприяти відновленню нормального життя.

Про це "Телеграфу" розповів колишній посол України в Республіці Хорватія, а також Боснії та Герцеговині Олександр Левченко. Він пояснив, що завдання та мандат миротворчої місії зазвичай визначає міжнародна організація, яка її проводить.

Більше читайте в публікації: "Миротворці на лінії фронту. Чи зможуть іноземні військові зберегти мир та який головний ризик для України".

Дипломат розповів: як правило, місії вкрай рідко виконують операції з примусу до миру — із застосуванням сили для захисту населення або примушення до дотримання угод. А їхні основні обов'язки — моніторинг та звітування.

Тож у випадку України це можуть бути невеликі міжнародні військові контингенти, покликані виконувати кілька ключових завдань.

— По-перше, вони слідкуватимуть за дотриманням режиму припинення вогню. По-друге, їхнім завданням буде моніторинг ситуації, фіксація порушень з боку будь-якої зі сторін та оперативне інформування міжнародних центрів, наприклад, у Брюсселі чи Вашингтоні, — пояснює Левченко.

Крім того, як каже експерт, миротворці мають гарантувати, що будь-які дії, які порушують принцип незастосування сили, будуть негайно задокументовані, а відповідні сторони [країни-гаранти], наприклад США, ЄС чи навіть Китай, будуть про це проінформовані.

Нагадаємо, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив "Телеграфу", чому миротворці – це не панацея.