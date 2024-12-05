Россия не поднимет против них оружие. Дипломат объяснил, миротворцев из каких стран следует вводить в Украину

Задачей миротворцев будет разведение противоборствующих сил

Международный миротворческий контингент ООН, составленный из представителей африканских или азиатских стран, может не вызвать уважения у российских военных, ведущих боевые действия в Украине. Поэтому в нашу страну лучше ввести нейтральные силы под флагом Евросоюза или блока НАТО.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший посол Украины в Республике Хорватия, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко. По его мнению, в нашей ситуации это будут исключительно наблюдательные миссии без вооруженного вмешательства. О проведении операций, направленных на принуждение к миру в случае нарушения договоренностей, пока не может быть и речи.

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— Операции по принуждению к миру — это более сложная тема, требующая значительных военных подразделений. На сегодняшний день ни Германия, ни Великобритания не имеют ресурсов для принуждения России к миру. Принуждение к миру фактически означает новый этап большой войны, – говорит Александр Левченко.

Однако есть другая практика – развертывание миротворческих контингентов, целью которых является рассредоточение войск (создание буферной зоны. – Ред.). Это целесообразно в ситуации, когда стороны конфликта не могут гарантировать безопасность из-за морально-психологического напряжения между военными, которые еще вчера обменивались ударами.

— В таких случаях между сторонами становятся нейтральные силы, действующие под флагом Европейского Союза, НАТО или других международных организаций. Например, контингент ООН в этом контексте вряд ли станет эффективным. Действовавшие в Африке или Азии миротворческие силы ООН обычно оказывались слабыми и недостаточно подготовленными для решения серьезных задач, — отмечает дипломат.

По его словам, миротворцами должны быть представители сильных стран, уже имеющие опыт участия в сложных военных операциях и чьи военные вызывают уважение. Это должны быть подготовленные, закаленные бойцы, чье присутствие будет достаточным сдерживающим фактором. Против таких сил не так-то легко поднять оружие.

Ранее Александр Левченко назвал "Телеграфу" три ключевых задачи миротворцев.