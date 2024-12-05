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Россия не поднимет против них оружие. Дипломат объяснил, миротворцев из каких стран следует вводить в Украину

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Игорь Тимофеев
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Боец 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании показывает готовность миротворческой миссии ЕС
Боец 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании показывает готовность миротворческой миссии ЕС. Фото Фото Getty Images

Задачей миротворцев будет разведение противоборствующих сил

Международный миротворческий контингент ООН, составленный из представителей африканских или азиатских стран, может не вызвать уважения у российских военных, ведущих боевые действия в Украине. Поэтому в нашу страну лучше ввести нейтральные силы под флагом Евросоюза или блока НАТО.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший посол Украины в Республике Хорватия, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко. По его мнению, в нашей ситуации это будут исключительно наблюдательные миссии без вооруженного вмешательства. О проведении операций, направленных на принуждение к миру в случае нарушения договоренностей, пока не может быть и речи.

Больше читайте в публикации: "Миротворцы на линии фронта. Смогут ли иностранные военные сохранить мир и какой главный риск для Украины".

— Операции по принуждению к миру — это более сложная тема, требующая значительных военных подразделений. На сегодняшний день ни Германия, ни Великобритания не имеют ресурсов для принуждения России к миру. Принуждение к миру фактически означает новый этап большой войны, – говорит Александр Левченко.

Однако есть другая практика – развертывание миротворческих контингентов, целью которых является рассредоточение войск (создание буферной зоны. – Ред.). Это целесообразно в ситуации, когда стороны конфликта не могут гарантировать безопасность из-за морально-психологического напряжения между военными, которые еще вчера обменивались ударами.

— В таких случаях между сторонами становятся нейтральные силы, действующие под флагом Европейского Союза, НАТО или других международных организаций. Например, контингент ООН в этом контексте вряд ли станет эффективным. Действовавшие в Африке или Азии миротворческие силы ООН обычно оказывались слабыми и недостаточно подготовленными для решения серьезных задач, — отмечает дипломат.

По его словам, миротворцами должны быть представители сильных стран, уже имеющие опыт участия в сложных военных операциях и чьи военные вызывают уважение. Это должны быть подготовленные, закаленные бойцы, чье присутствие будет достаточным сдерживающим фактором. Против таких сил не так-то легко поднять оружие.

Ранее Александр Левченко назвал "Телеграфу" три ключевых задачи миротворцев.

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