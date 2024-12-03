Європейські країни готові ввести свої війська в Україну

Це станеться за однієї умови

У ЄС активно обговорюють питання потенційного розгортання військових контингентів на території України. Представники європейських урядів наголошують на необхідності розроблення детальних планів забезпечення безпекових гарантій. За словами одного з європейських дипломатів, наразі країни опрацьовують різноманітні сценарії, які можна було б представити Сполученим Штатам Америки.

Про це повідомляють міжнародні інформаційні агенції AFP та DW з посиланням на власні дипломатичні джерела. Вони підтверджують: у разі досягнення домовленостей про припинення вогню європейські країни готові розмістити свої війська для контролю дотримання мирної угоди. Проте чи станеться це, наразі важко спрогнозувати.

Раніше окремі європейські держави, зокрема Франція та Велика Британія, вже розглядали подібні сценарії. Міжнародні медіа також повідомляли про можливі варіанти введення військових підрозділів уздовж лінії розмежування.

А російська сторона раніше наголошувала, що будь-яка миротворча місія може бути реалізована тільки за згоди Кремля.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Трамп запитає країни Європи, що їх стримує від того, аби відправити війська до України. Так вважає директор Програми дослідження Росії у дослідницькій організації CNA Майкл Кофман.