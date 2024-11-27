Миротворці — не панацея. Військовий експерт пояснив, що наблизить перемогу України

Наші дипломати і військово-політичне керівництво працюють над серйозним викликом

Україна наблизилася до втілення в життя ідеї французького президента Еммануеля Макрона про те, щоб дозволити приватним військовим компаніям брати участь у бойових діях на боці ЗСУ чи навіть ввести війська країн НАТО в Україну.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Він нагадав, що спершу пропозиція Макрона майже не знайшла підтримки в Європі.

— Були лише поодинокі заяви наших балтійських і польських колег, і всі тоді говорили однозначне ні-ні-ні активізації. Можна припустити, що команда Трампа час від часу зливає в ЗМІ різні мирні плани, щоб заміряти градус українського та американського суспільства, перевірити наших європейських колег, де одним із факторів є можливість розміщення миротворців, — каже військовий експерт.

На його думку, Україні не треба покладати великі надії на миротворців. Він нагадав як у 1990-ті роки під час громадянської війни на Балканах миротворці, м'яко кажучи, не впоралися з покладених на них завданням.

— Армія боснійських сербів тоді вчинила найбільший з часів Другої світової (росіяни вже переплюнули боснійських сербів у воєнних злочинах у декілька разів) геноцид у Сребрениці, коли нідерландські військові просто відійшли без бою, залишивши мирних жителів напризволяще. Тому миротворці — це абсолютно ніяка не панацея, — вважає Дмитро Жмайло.

Однак, за його словами, можливий інший варіант — часткове перенесення наших тренувальних місій і направлення інструкторів в Україну.

— Бо якщо їх розмістити в західній частині України, це значно полегшило б нашу логістику і ми саме з метою захисту цих інструкторів і навчальних центрів могли б ставити питання про посилення нашої ППО.

І як ми бачимо, зараз головне — саме протиракетна оборона, а також можливість хоча б часткового задіяння протиповітряних систем східного флангу НАТО, розміщених у Польщі та Румунії. Тож конфлікт виходить на новий ступінь і все більше треків, які рік тому здавались однозначно неможливими, відкриваються і ми починаємо це обговорення, — каже виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Він додав, що іноземні інструктори вже присутні в Україні: надають консультації та практичну підтримку нашим військовим. Тож ми таким чином виходимо на новий рівень перемовин.

— На жаль, це буде точно не завтра-післязавтра, і не через місяць, але однозначно це ще одна стратегічна ціль, до якої ми будемо рухатися, — каже військовий експерт. — Росія залучає повноцінну військову підтримку Північної Кореї, з'явилась інформація, що будуть залучати талібів, єменських хуситів, вербувати усіх вигнанців і терористів всього світу, всю мразоту, щоб вбивати українців. Захід відстає, але дуже добре, що темп не такий повільний, як було 2022 року, бо це ще один виклик, над яким уже будуть працювати наші дипломати і військово-політичний провід.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні виступив з критикою Макрона і запропонував йому самому поїхати на війну в Україну.