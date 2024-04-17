Історична подія: Росія виводить з Карабаху "миротворців", які були там десятиліттями (відео)

Цей історичний процесс завершиться за кілька днів

З території невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка перейшла під контроль Баку, почали виходити так звані російські "миротворці". Перший склад і військова техніка контингенту покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі.

Замість росіян туди зайшла поліція Азербайджану. Про це повідомили видання APA і Musavat.

"Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану", – йдеться в публікації APA. Видання також додало, що триває виведення росіян з бази в Ходжали.

"Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", – пише Musavat.

Слід зазначити, що "миротворчий контингент" РФ було розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Згідно з умовами угоди між Вірменією, РФ та Азербайджаном, про припинення Другої Карабаської війни, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та уздовж Лачинського коридору було розгортуто російський "миротворчий контингент" в кількості майже 2 тисячі військових з бронетехнікою.

Але російські війська біля Вірменії з'явилися ще 1992 року. Росія відкрила у вірменському Гюмрі військову базу.

Після військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в березні Вірменія заявляла, що готова віддати Азербайджану кілька сіл, щоб не допустити нової війни. А згодом стало відомо про те, що Баку звинувачує Єреван у нарощуванні військової присутності біля кордону.