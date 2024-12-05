Смертельні парфуми у поштових скриньках українців: що стоїть за повідомленнями та звідки ростуть ноги

Примітно, що повідомлення написані російською

В Україні поширюється фейк про смертельну загрозу у поштових скриньках. Як і у випадку з іншими хибними повідомленнями виявилося, що його занесло до нас від східних сусідів.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про гучну страшилку з пробниками духів.

Що за фейк

В останні дні українцям почали надходити однотипні повідомлення у месенджерах та різних чатах, де їх попереджають про нібито смертельну загрозу. Мовляв, у поштові скриньки почали підкидати пробники парфумів іменитих брендів, які здатні вбити за декілька вдихів.

Примітно також і те, що ці повідомлення написані російською.

При цьому достовірних джерел, які б підтверджували ці повідомлення, немає. Крім того, як зазначає Factcheck, існує лише обмежена кількість отрут, здатних вбивати при вдиханні, і їхня дія не може пройти непоміченою.

Звідки ростуть ноги

Як виявилося, аналогічна ситуація з повідомленнями склалася і в Росії. Зачепило також Білорусь та Казахстан. При цьому повідомлення в РФ почали з’являтися навіть раніше, ніж в Україні, що може свідчити, що в Україну цей фейк занесло вже зі сходу.

Сам фейк був вигаданий ще у 2001 році і поширювався буквально по всьому світу. Тоді ж його спростували у виданні Snopes. З’ясувалося, що перші страшилки з убивчими духами почали розповсюджуватися в середині жовтня 2001 року, через місяць після теракту 11 вересня, нібито від лікарні Глен Гол. З того часу ця інформація неодноразово публікувалася у різних онлайн форумах. Оригінальний текст звучав так:

"Сім жінок померли після того, як вдихнули безкоштовний зразок парфумів, надісланий поштою. Продукт виявився отруйним. Якщо ви отримуєте поштою безкоштовні лосьйони, парфумерію, підгузки тощо, викидайте їх. Уряд боїться, що це може виявитися черговим терористичним актом. Вони не розкажуть про це в новинах, бо бояться створити паніку чи давати нові ідеї терористам”.

У наступні роки дані повідомлення, зі зміненим під реалії різних держав текстом, були зафіксовані у різних куточках світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві чоловік намагався підірвати поліцейських, влаштувавши фейковий виклик про побиття дівчини.