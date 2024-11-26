В Києві чоловік намагався підірвати поліцейських, влаштувавши фейковий виклик про побиття дівчини (фото та відео)

Йому загрожує до 12 років в'язниці

У Києві до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство – жінка заявила, що її побив хлопець. Коли на місце прибули правоохоронці, вони виявили "розтяжку" з гранатою.

Як розповіли у поліції, в телефонній розмові "потерпіла" сказала, що її нібито побив хлопець, вона зачинилась у ванній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими. На місце прибув наряд поліції сектору протидії домашньому насильству.

Увійшовши до квартири поліцейські зрозуміли, що всередині встановлено "розтяжка" з гранатою. Їм вдалося покинули приміщення до того, як вона здетонувала. Жоден з правоохоронців не постраждав.

Поліцейські та співробітники СБУ розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 43-річний мешканець Київщини, який неодноразово відбував покарання за вчинення кримінальних правопорушень.

Як виявилося, спецслужби РФ завербували його через месенджер. Він заздалегідь винайняв квартиру, розмістив там камери відеоспостереження для підтвердження своїх дій та заклав вибухівку. Затримали його за місцем мешкання. Примітно, що росіяни обіцяли йому чималу плату за теракт, проте "зарплати" фігурант так і не отримав.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що останнім часом подібна схема з боку російських спецслужб застосовується не вперше. Вони використовують фейкові заяви жінок про побиття або зґвалтування.

Як розповідав "Телеграф", днями російські спецслужби створили фейкову історію про зґвалтування мешканки села Глибоке на Харківщині нібито французькими найманцями. Поліція швидко виявила, що заява сфабрикована: справжня жінка, від імені якої подали заяву, живе в Польщі з 2022 року, а в російських ЗМІ з'явилося постановочне відео з актрисою. Це перший випадок, коли росіяни настільки ретельно підготували фейк і подали офіційну заяву, а після викриття почали погрожувати українському поліцейському, який розслідує справу.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні фіксують хвилю диверсій проти силовиків. Зокрема, зловмисники використовують вибухівку, щоб здійснити підриви.