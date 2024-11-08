Чорна п’ятниця в Україні: як не потрапити у пастку фейкових знижок й зекономити

За вашим гаманцем полюватимуть усі, проте ці кілька простих порад вас врятують

Попереду Чорна п’ятниця, день, коли можна загубитися в морі пропозицій і витратити більше, ніж планували. Ось кілька порад, які допоможуть вам купити вигідно та не попастися на обман маркетологів:

Купуйте онлайн, аби все ретельно обміркувати

Покупки в інтернеті можуть заощадити ваш час і кошти, адже саме так ви матимете змогу порівнювати ціни й товари. Існують також веб-сайти порівняння цін, які збирають і відображають найнижчі ціни в кількох онлайн-магазинах. Наприклад, Price.ua, Mastercen.ua.

Відстежуйте ціни

Не попадіться на пастки "шалених знижок" — багато продавців напередодні Чорної п’ятниці мають звичку завищувати ціни. А в день ікс завищену ціну перекреслюють та ставлять нормальну. Створюється враження, ніби ви економите, та це не так.

Для цього використовуйте інструменти відстеження цін, щоб переконатися, що знижка реальна. ‍приміром, існує моніторинг цін на прайс-агрегаторі Hotline, Pricer24 (платний), Minderest (є безкоштовна демоверсія).

Почніть складати список бажань заздалегідь

Якщо ви купите якусь річ за вигідною ціною, але вона насправді вам не потрібна — це зовсім не вигода, а дарма витрачені кошти. Економія грошей починається зі складання списку бажань.

Запишіть усе, що вам потрібно чи потрібно, а також скільки це коштує. Таким чином ви не будете шаленіти у Чорну п’ятницю, купуючи все лише тому, що біля ціни на ньому є червоний цінник.

Завчасно зареєструйте обліковий запис на веб-сайтах роздрібних продавців й додайте бажане у кошик.

Не звертайте уваги на трекери та тригерні фрази

Радимо навчитися розпізнавати використання страху втратити можливість (FOMO — Fear of missing out), це зазвичай проявляються у трекерах зі зворотним відліком до секунд та фразами про обмежений час.

Ці фрази розраховані на підсвідоме та змушують вас не роздумувати над покупкою:

Термін дії акції закінчується

Не пропустіть

Обмежена пропозиція

Тільки сьогодні

Безплатно.

Остерігайтесь прихованих витрат

Онлайн-шопінг у закордонних магазинах — справа вигідна і можна вихопити щось потрібне за приємною ціною. Однак варто також враховувати податки: розмитнення товару дорожчого за 150 євро буде включати ввізне мито у розмірі 10% від перевищення 150 євро та ПДВ у розмірі 20% від вартості відправлення понад 150 євро.

Додайте вартість доставки, яку поштові оператори нараховують залежно від ваги, а іноді ще й включають комісію від загальної суми покупки.

Не забувайте про Кіберпонеділок

Деякі з найкращих пропозицій можуть бути в Кіберпонеділок, 2 грудня, який дає старт сезону розпродажів. Тому не поспішайте купувати все в Чорну п’ятницю.

Раніше "Телеграф" писав, що киянин обдурив 28 людей на мільйон гривень, обіцяючи знижки в "Епіцентрі".