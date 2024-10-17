В парламенті звинуватили експерта Харченка в постійних маніпуляціях і фейках щодо ситуації в енергетиці

Фейки та маніпуляції довкола ситуації в енергетиці так званих експертів потребують належної оцінки, оскільки прямо шкодять суспільним інтересам.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Європа назвала маніпуляцією заяви про загрозу імпорту електроенергії в Україну.

Протягом останніх місяців, Харченко є одним з тих самих так званих "експертів", які часто маніпулюють. Після останнього кадрового рішення, певна група осіб веде маніпулятивну гру навколо української енергетики. Я б порадив їм це припинити", — наголосив заступник голови парламентського комітету.

За словами Кучеренка, жодних загроз для імпорту електроенергії з ЄС немає. При цьому українські енергетики змогли забезпечити виконання безпрецедентної за масштабами ремонтної кампанії.

План ремонтів, що був розроблений Міністерством енергетики та затверджений Кабміном, своєчасно і в повному обсязі виконано, попри практично щоденні ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру.