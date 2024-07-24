Росіяни запустили новий фейк про Фаріон: згадали і про 3-ю штурмову

Скріншот широко розійшовся російськими медіаресурсами

У мережі останніми днями активно поширюється фейк про те, що нібито на сайті електронних петицій з’явилося прохання про перейменування 3-ї штурмової бригади. Стверджувалося, що її нібито пропонували назвати на честь убитої екснардепки Ірини Фаріон.

Втім, ресурс StopFake звернув увагу на те, що скріншот активно розповсюджували саме російські та проросійські ресурси. Там звертають увагу, що остання петиція на сайті має номер 230908, тоді як на скріншоті стоїть номер 264840.

Тобто фейкова петиція випередила свій час майже на 34 тисячі записів.

Ресурс зазначає, що в російських засобах масової інформації та telegram-каналах активно поширювали знімок з екрана, але без посилання на сам документ, тому відстежити його походження неможливо.

Як повідомлялося раніше, невідомий вистрілив до Ірини Фаріон з пістолета Макарова близько 19:30 19 липня. При цьому вважається, що зловмисник приходив туди кілька тижнів.

21 липня поліція оголосила вбивцю в розшук, а осередок ВО "Свобода" в США оголосив винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати винного.