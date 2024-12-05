Смертельные духи в почтовых ящиках украинцев: что стоит за сообщениями и откуда растут ноги

Примечательно, что сообщения написаны на русском

В Украине распространяется фейк о смертельной угрозе в почтовых ящиках. Как и в случае с многими другими ложными сообщениями оказалось, что его занесло к нам от восточных соседей.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о громкой страшилке с пробниками духов.

Что за фейк

В последние дни украинцам начали приходить однотипные сообщение в мессенджерах и различных чатах, где их предупреждают о якобы смертельной угрозе. Дескать, в почтовые ящики начали подбрасывать пробники духов именитых брендов, которые способны убить за несколько вдохов.

Примечательно также и то, что эти сообщения написаны на русском.

При этом достоверных источников, подтверждающих эти сообщения, нет. Кроме того, как отмечает Factcheck, существует лишь ограниченное количество ядов, способных убивать при вдыхании, и их воздействие не может пройти незамеченным.

Откуда растут ноги

Как оказалось аналогичная ситуация с сообщениями сложилась и в России. Зацепило также Беларусь и Казахстан. При этом сообщения в РФ начали появляться даже раньше, чем в Украине, что может свидетельствовать о том, что в Украину этот фейк занесло уже с востока.

Сам фейк был выдуман еще в 2001 году и распространялся буквально по всему миру. Тогда же его и опровергли в издании Snopes. Выяснилось, что первые страшилки с убийственными духами начали распространяться в середине октября 2001 года, через месяц после теракта 11 сентября, якобы от больницы Глен Игл. С тех пор эта информация неоднократно публиковалась в различных онлайн форумах. Оригинальный текст звучал следующим образом:

"Семь женщин скончались после того, как вдохнули бесплатный образец духов, присланный по почте. Продукт оказался ядовитым. Если вы получаете по почте бесплатные лосьоны, парфюмерию, подгузники и и т.д., выбрасывайте их. Правительство боится, что это может оказаться очередным террористическим актом. Они не расскажут об этом в новостях, потому что боятся создать панику или давать новые идеи террористам".

В последующие годы данные сообщения, с измененным под реалии различных государств текстом, были зафиксированы в различных уголках мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина пытался взорвать полицейских, устроив фейковый вызов об избиении девушки.